Gemawan Adakan Pelatihan Menulis Kreatif dan Kreasi Konten Media Sosial untuk Pegiatnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Media sosial didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.

Kehadirannya berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (one to many) menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak audience (many to many).

Media sosial mampu menghapus hambatan spasial – seperti jarak dan waktu – saat mendokumentasikan pengetahuan di tingkat tapak.

Media sosial juga akan mendukung tumbuhnya media center organisasi dalam rangka komunikasi visi dan misi organisasi kepada khalayak.

Menurut Laili Khairnur Direktur Gemawan terdapat empat level tujuan dan pengaruh komunikasi digital, yakni organisational profile raising via social media, campaign to sell products or raise funds for organisation, specific campaign to influence public policy, dan digital social movement.

"Gemawan ingin memanfaatkan media sosial menjadi digital social movement. Saat ini Gemawan baru pada tahap campaign to sell products or raise funds for organisation," jelas Laili pada pembukaan Pelatihan Menulis Kreatif dan Membuat Konten di Media Sosial. Senin 24 Januari 2022.

Pelatihan tersebut menghadirkan 3 orang jurnalis sebagai narasumber, yakni Aries Munandar, jurnalis lepas dan editor Koran Jubi, Leo Prima, Pimred Hi! Pontianak dan Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pontianak, serta Reinardho Sinaga, digital enthusiast dan Presidium Hoax Crisis Center Borneo.

Menulis Kreatif, sebagai materi pertama, disampaikan oleh Aries Munandar.

Penulis buku Tuah Serumpun Padi ini mengatakan penulisan di media sosial harus dilakukan dengan efektif dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami banyak orang.

"Yang juga harus tetap diperhatikan adalah menjaga kode etik," ujarnya di sesi pagi.