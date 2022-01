Live Score Liga Inggris Malam Ini Chelsea Vs Spur Arsenal, Liverpool & Hasil Akhir MC MU Tadi Malam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada 4 pertandingan seru Liga Inggris malam ini Minggu 23 Januari 2022.

Sementara big match akan mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen Liga Inggris Chelsea Vs Tottenham Hotspur.

Laga seru Liga Inggris dapat disaksikan melalui tayangan MolaTV dan SCTV.

Selain Chelsea Vs Tottenham Hotspur tiga pertandingan lainnya akan mempertemukan Arsenal Vs Burnley, Crystal Palace Vs Liverpool dan Leicester City Vs Brighton & Hove Albion.

• Prediksi Hasil Arsenal Vs Burnley Malam Ini Lengkap Susunan Pemain Arsenal Potensi Gusur Man United

Jangan lewatkan laga seru malam ini karena akan mempengaruhi klasemen sementara Liga Inggris.

Menjelang laga malam ini Arsenal bertengger diposisi 7 dengan 35 angka dari 20 pertandingan.

Burnley ada didasar klasemen yaitu posisi 20 dengna koleksi 11 angka dari 17 pertandingan.



Crystal Palace yang menghadapi Liverpool menempati posisi 13 dengan raihan 24 angka dari 21 pertandingan.

Sementara Liverpool sendiri berada diposisi ke 2 dengan raihan 45 poin dari 21 pertandingan.

Leicester City berada diperingkat 11 dengan raihan 25 angka dari 19 laga.

• Berita Marc Marquez Terbaru Hari Ini Siap Geber MotoGP & Kandidat Juara GP 2022 Menurut Lorenzo

Brighton & Hove Albion ada diposisi 9 dengan raihan 29 angka dari 21 pertandingan.



Laga Big Match Chelsea Vs Spur sama-sama penghuni papan atas tentunya akan sengit.