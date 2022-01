Live Hasil Liga Italia Malam Ini Cagliari Vs Fiorentina Lengkap Susunan Pemain AC Milan Vs Juventus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah pertandingan Liga Italia akan berlangsung malam ini Minggu 23 Januari - Senin 24 Januari 2022 dini hari.

Persaingan sengit terjadi di Seri A Italia musim 2021-2022 kali ini.

Pertandingan Seri A dimulai dengan laga Cagliari Vs Fiorentina.

Kick off Cagliari Vs Fiorentina pukul 18:30 WIB.

Big match Seri A Italia malam ini mempertemukan AC Milan Vs Juventus.

Laga ini akan digelar pada pukul 02.45 WIB Senin 24 Januari 2022.

Sebelum laga AC Milan Vs Juventus adapula laga lainnya Empoli Vs Roma, Torino Vs Sassuolo, Spezia Vs Sampdoria, Napoli Vs Salernitana.

Laga malam ini akan menjadi laga berat AC Milan dan Juventus.

Milan menempati posisi kedua tertinggal dari Inter Milan yang berada dipuncak klasemen.