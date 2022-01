Jam Tayang Liga Inggris Live Malam Ini Chelsea vs Tottenham, Crystal Palace vs Liverpool

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal jam tayang Liga Inggris 2021-2022 malam ini live Minggu 23 Januari 2022 yang di antaranya menyajikan partai big match Chelsea vs Tottenham.

Sejumlah pertandingan pekan ke-23 digeler Sabtu 22 Januari 2022 dengan kemenangan hampir seluruhnya diraih tim tamu.

Dari lima laga yang digelar empat di antaranya berujung kemenangan bagi tim tamu.

Hanya Manchester United yang berhasil menang tipis 1-0 atas West Ham lewat gol dimenit-menit akhir pertandingan.

Sementara Watford, Everton, Brentford hingga Leeds United harus tumbang dikandang sendiri.

Akankah di hari kedua masih menjadi milik tim tamu.

Malam nanti, pertandingan Liga inggris kembali berlanjut. Ada empat partai yang akan berlangsung di antaranya Arsenal vs Burnley, Crystal Palace vs Liverpool hingga big match Chelsea vs Tottenham Hotspur.

Laga terakhir ini tentun sangat dinanti-nantikan. Kedua tim sama-sama memiliki pelatih hebat yakni Antonio Conte dan Thomas Tuchel.

Prediksi Susunan pemain

Chelsea (3-4-2-1): Kepa Arrizabalaga; Malang Sarr, Antonio Rudiger,Thiago Silva; Marcos Alonso, Callum Hudson-Odoi, Saul, Mateo Kovacic; Mason Mount, Hakim Ziyech; Romelu Lukaku.