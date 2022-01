Sri Mulyani Siapkan Tunjangan Tambahan Khusus PNS Pindah Kerja ke Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ibu Kota Negara Indonesia yang saat ini terpusat di Jakarta dipastikan bakal pindah ke Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan.

Namun untuk merealisasikan rencan ini tentunya banyak yang harus disiapkan mulai dari pembangunan hingga para pegawai negeri sipil yang bakal bertugas di sana.

Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kini mulai memikirkan tambahan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) yang bakal pindah kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hal ini menyusul disetujuinya RUU IKN menjadi Undang-Undang pada Selasa 18 Januari 2022.

Jika kerja-kerja PNS mulai berpindah ke Kaltim, maka pemerintah akan memberikan tunjangan kepada mereka.

"Kalau nanti sudah tahap benar-benar pemindahan, maka dalam APBN harus dimasukkan mengenai tambahan tunjangan akibat konsekuensi dari pemindahan itu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pasca Sidang Paripurna, Selasa 18 Januari 2022.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, tambahan tunjangan diperlukan lantaran hidup di IKN baru akan berbeda dengan hidup di Jakarta.

Sebab, konsep IKN adalah new way of living dan new way of working.

Konsep ini akan mengubah desain perkantoran sehingga menimbulkan dinamika yang baru. Biaya hidup serta sarana hidup seperti rumah pun akan menganut konsep hunian hijau.

"Mungkin untuk jangka pendek belum sampai personal, tapi lebih kepada belanja barang."

