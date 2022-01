Live Streaming Manchester United Vs West Ham Pantau Update Hasil Liga Inggris Malam Ini, Cek Linknya

Yuk tonton duel penentu haslil MU Vs West Ham United di siaran live streaming Liga Inggris malam ini Sabtu 22 Januari 2022. Link selengkapnya di artikel ini / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan satu di antara laga big match yang akan tersaji dalam jadwal Liga Inggris 2021/2022 Sabtu 22 Januari 2022 malam ini.

Manchester United yang diasuh Ralf Rangnick malam ini akan meladeni permain dari West Ham United yang pada Premier League 2022 ini diasuh David Moyes .

David Moyes sendiri tentunya bukan sosok asing bagi publik Old Trafford .

Berjuluk The Chosen one lantaran menjadi pelatih pertama yang dipiliha sepeninggal Sir Alex Ferguson di kursi kepelatihan Manchester United, pelatih gaek satu ini sempat merasakan menjadi juru taktik skuad The Red Devils - julukan Manchester United.

Nah, dalam laga penentu hasil Liga Inggris malam ini, David Moyes akan kembali ke Old Trafford sebagai rival yang siap menekuk tuan rumah!

Mampukah David Moyes dan anak asuhnya di West Ham United mencapai hal tersebut?

Sebagai informasi, duel penentu hasil MU vs West Ham di laga pekan ke 23 untuk hasil Liga Inggris Sabtu malam ini bisa jadi satu di antara laga yang bisa Anda tonton lebih awal dari laga lainnya.

Sebab, pertandingan satu ini akan dihelat pukul 22.00 WIB sesaat lagi.

Yuk tonton siaran Langsung Liga Inggris malam ini untuk memantau livescore Liga Inggris dari hasil MU Vs West Ham tersebut.

Termasuk lewat siaran live streaming Manchester United Vs West Ham di Mola Tv streaming .