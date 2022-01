Kemenkes Jawab Tren Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Karena Omicron, Benarkah?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Varian Omicron yang telah masuk Indonesia kini mulai tersebar.



Sejak akhir Desember 2021 hingga pertengahan Januari 2022 ini, ada tren kenaikan kasus infeksi Covid-19 di Indonesia.

Banyak yang menduga ini terjadi karena varian baru Omicron.

Namun, benarkah varian Omicron menjadi penyebab kenaikan kasus infeksi di tanah air saat ini?

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi pun turut menjelaskan analisis data terkini mengenai dugaan tren peningkatan kasus infeksi akibat varian Omicron ini.

Menurut Siti, sebenarnyameningkatnya tren kasus Covid-19 Indonesia ini sudah terjadi sebelum varian Omicron teridentifikasi di tanah air pada 15 Desember 2021 lalu.

"Untuk di Jawa dan Bali rata-rata menunjukkan peningkatan kasus cukup signifikan," kata Nadia dalam diskusi daring bertajuk Super Immunity on Covid-19 : What and How?, Sabtu 22 Januari 2022.

Dari data yang ada bahkan, sejak awal Desember yakni pada tanggal 1 Desember 2021 lalu, kasus harian infeksi Covid-19 tercatat 278 kasus.

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia harian ini terus mengalami fluktuasi, tetapi masih terhitung tidak pernah lebih atau masih di bawah 300 kasus per hari sampai 31 Desember 2021.

Namun, sejak awal Januari 2022 terlihat tren peningkatan kasus infeksi Covid-19 di Indonesia cukup signifikan.

"Sebelum adanya Omicron (15 Desember 2021), kita sudah melihat tren peningkatan kasus," kata dia.

