Head to Head Manchester City Vs Southampton Live Streaming Liga Inggris , Dominasi The Citizens

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Manchester City adalah satu di antara tim kuat di ajang Liga Primer Inggris yang akan menjalani pertandingan pada malam ini, Sabtu 22 Januari 2022 waktu setempat.

Menghadapi Southampton di pekan ke 23 Premier League, The Citizens - julukan Manchester City - akan bermain sebagai tim tamu.

Adapun kick off Southampton Vs Manchester City akan digelar pada Sabtu malam ini waktu setempat.

Atau pukul 00.30 Waktu Indonesia Barat - WIB .

• Prediksi Susunan Pemain Southampton vs Man City Liga Inggris Live Streaming SCTV Malam Ini

Sebelu laga penentu hasil Liga Inggris malam ini tersebut digelar, siapa yang akan keluar sebagai pemenang menurut Sobat Tribun Pontianak sekalian?

Jika dibuat prediksi Southampton Vs Manchester City maka 'pijakan' yang bisa digunakan adalah rekor pertandingan kedua tim.

• Prediksi Southampton Vs Manchester City Hasil Liga Inggris Malam Ini Live Update, Jalan Juara EPL !

Dan juga catatan head to head Manchester City Vs Southampton di berbagai ajang.

Sejauh ini, dalam catatan rekor pertemuan keduanya dalam 5 laga terakhir untuk head to head Manchester City Vs Southampton diketahui bahwa The Citizens punya dominasi atas The Saints - julukan Southampton .

Dari 5 kali bertandingan, hanya satu kali Southampton menang.

Itupun pada Juli 2020 dua tahun silam, dengan skor tipis 1-0.