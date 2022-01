Hasil AS Roma vs Lecce: Menang 3-1, Giallorossi Lawan Inter Milan di Perempat Final Coppa Italia

AFP/PAOLO BRUNO

Penyerang AS Roma, Tammy Abraham, berebut bola dengan Arturo Calabresi dari US Lecce dalam pertandingan Coppa Italia antara AS Roma dan US Lecce di Stadion Olimpico, Jumat 21 20 Januari 2022 di Roma, Italia. Roma menang 3-1 dalam laga itu dan akan melawan Inter di babak perempat final.