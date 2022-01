Update Skor Babak Pertama PSM Makassar Vs Persik Hingga Hasil PSS Vs Madura Persikabo Vs Barito

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tengah berlangsung live streaming BRI Liga 1 Indonesia.

Kick off berlangsung pukul 15.15 WIB.

Ada 3 pertandingan yang sedang berlangsung yaitu PSM Makassar Vs Persik Kediri, PSS Sleman Vs Madura United dan Persikabo Vs Barito.

Hingga menit ke 30 babak pertama Persikabo unggul atas Barito Putera.

Persikabo Vs Persik 1-0.

Gol Persikabo dicetak oleh M D Drajad pada menit ke 14.

Sementara PSM Makassar Vs Persik masih 0-0.

PSS Sleman Vs Madura United 0-0.

Jadwal Liga 1 Hari Ini:

15:15 Persikabo 1973 Vs Barito Putera

15:15 PSM Makassar Vs Persik Kediri





15:15 PSS Sleman Vs Madura United

18:15 Borneo Vs Persib Bandung



20:45 Bhayangkara Solo Vs Persebaya

