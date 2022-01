Update Klasemen BRI Liga 1 Indonesia 2022 Terbaru Usai PSM vs Persik, PSS vs Madura United Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 usai tiga laga pekan ke-20 yang berlangsung Selasa 18 Januari 2022.

Ketiga partai diwarnai hasil imbang sehingga masing-masing tim harus puas berbagi satu poin.



Adapun ketiga laga tersebut di antaranya PSM Makassar imbang 0-0 melawan Persik Kediri.

Sementara Persikabo vs Barito Putera juga barkhir imbang 1-1. Masing-masing gol dicetak oleh Dimas Drajad dikubu Persikabo pad amenit ke-14.

Adapun gol penyama dari Bario Putera di cetak oleh Guy Junior pada menit 43 babak pertama.

Sementara partai antara PS Sleman kontra Madura United juga berakhir imbang 1-1.

Adapun masing- masing gol dicetak oleh Bayu Gatra yang lebih dulu membawa Madura United unggul 1-0 pada menit ke -43.

Namun PSS berhasil membalas lewat aski Riski Saputro lewat golnya pada menit 54 babak kedua.

Setelah itu masing-masing gagal menambah gol dan berakhir 1-1.

Seperti diketahui di hari terakhir pekan ke-20 ini ada lima partai yang tersaji di antaranya PSS Sleman vs Madura United FC, Persikabo 1973 vs PS. Barito Putera, Borneo FC vs Persib Bandung

dan Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya.

