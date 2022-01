Update Hasil Sementara PSM vs Persik Sekarang BRI Liga 1 Indonesia 2022 Lengkap Klasemen Terkini

Tangkapan layar - Cek hasil sementara PSM vs Persik Kediri di BRI Liga 1 Indonesia Selasa 18 Januari 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil sementara partai antara PSM Makassar vs Persik Kediri di BRI Liga 1 Indonesia 2022 Selasa 18 Januari 2022.

Laga yang berlangsung di Stadion I Gusti Ngurahrai kick off sejak pukul 15. 15 WIB hingga menit ke 70 kedua tim masih bermain imbang dengan skor 0-0.

Sejumlah peluang yang didapat masing-masingh tim gagal di maksimalkan menjadi gol.

Pertandingan berlangsung dengan tempo sedang setidaknya hingga 20 menit menjelang bubar.

Kedua tim membutuhkan kemenangan.

PSM sementara ini menempati peringkat 11 dengan 23 poin.

Sementara Persik berada di urutan ke -14 dengan 18 poin.

Seperti diketahui di hari terakhir pekan ke-20 ini ada lima partai yang tersaji di antaranya PSS Sleman vs Madura United FC, Persikabo 1973 vs PS. Barito Putera, Borneo FC vs Persib Bandung

dan Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya.

(Hasil akhir serta skor pertandingan bisa diupdate pada link yang ada di akhir artikel ini )