Live Score Hasil BRI Liga 1 Hari Ini Bhayangkara Vs Persebaya Borneo Vs Persib PSM Vs Persik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah pertandingan Liga 1 Indonesia akan berlangsung hari ini Selasa 18 Januari 2022.

Big match hari ini mempertemukan Bhayangkara Vs Persebaya.

Selain laga Bhayangkara Vs Persebaya adapula laga Borneo Vs Persib Bandung, PSM Makassar Vs Persik Kediri, PSS Sleman Vs Madura United dan Persikabo 1973 Vs Barito Putera.

Laga kali ini akan sangat krusial bagi Persib Bandung.

Pasalnya Persib Bandung melorot dari deretan penguasa klasemen sementara.

Menjelang laga melawan Borneo hari inim Persib bertengger pada posisi 5 klasemen sementara dengan raihan 37 angka.

Persib tak boleh tergelincir lagi jika ingin mempertahankan papan atas.

Persib tertinggal 4 angka dari Arema dipuncak klasemen yang telah mengoleksi 41 poin.

Posisi kedua ada Bhayangkara 40 angka dari 19 laga.

Posisi ketiga ada Persebaya 39 angka.