Promo Makanan 17 Januari 2022, Ada KFC JCO McD Pizza Hut Hokben Dunkin Donuts Chatime BreadTalk A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak beragam promo makanan dan minuman dari sejumlah gerai terdekat untuk weekend hari ini Senin 17 Januari 2022.

Adapun beragam promo makanan dan minuman yang sayang dilewatkan mulai KFC, Pizza Hut, McDonald's, Dunkin Donuts, Hokben, JCO, BreadTalk, A&W dan masih banyak lagi lainnya.

Apalagi saat ini terdapat bermacam menu makanan dan minuman ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau.

Inilah beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati di bulan Januari 2022:

1. JCO

Cheer up your Monday with these duo beverages from JCO Indonesia.

Kesegeran dari Iced Jcocinno dan Iced Lemon Tea bisa bikin harimu tambah ceria lho.

Dapatkan promo buy one get one hanya Rp31 ribu saja. Promo berlaku mulai 17-30 Januari 2022 ya.

Psst… khusus untuk pembelian via Aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com.

