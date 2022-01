Edi Rusdi Kamtono Jadi Pembicara Dialog Perubahan Iklim Asean

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Prokopim Pemkot Pontianak

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjadi pembicara dalam ASEAN City Leaders Dialogue 'Finding Breakthrough and Stepping Up Climate Commitmens Post-COP 26' yang diselenggarakan The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAG), secara virtual Senin 17 Januari 2022 siang. dok Prokopim Pemkot Pontianak