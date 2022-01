Cara Buat What Did Hubble See on Your Birthday yang Viral TikTok

What Did Hubble See on Your Birthday.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagaimana cara membuat What Did Hubble See on Your Birthday yang sedang ramai di TikTok ?

Para pengguna TikTok membagikan gambar yang galaksi, planet, bintang, dan benda langit lainnya yang dilihat teleskop Hubble pada tanggal ulang tahun mereka.

Banyak dari mereka yang memberikan background musik Every Summertime-NIKI.

Tentang What Did Hubble See on Your Birthday

What Did Hubble See on Your Birthday sebenarnya adalah sebuah laman yang dibuat Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA).

Di laman tersebut warganet dapat mengetahui apa yang dilihat Hubble pada hari ulang tahun Anda. Hubble merupakan teleskop satelit penjelajah alam semesta yang diluncurkan ke orbit Bumi.

Teleskop itu merekam gambar dan cahaya yang tampak pada ruang angkasa.

Melansir laman NASA, Hubble menjelajahi alam semesta 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Itu berarti Hubble telah mengamati beberapa keajaiban kosmik yang menarik setiap hari sepanjang tahun, termasuk pada hari ulang tahun Anda.

Cara untuk membuat What Did Hubble See on Your Birthday yaitu: