Promo JCO Hari Ini 16 Januari 2022, Ada Donuts & JClubs hingga Menu Baru Pandan Brown Sugar Cookies

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak bermacam promo JCO terbaru untuk menemani weekend hari ini Minggu 16 Januari 2022.

Apalagi saat ini banyak promo yang tersedia mulai dari paket 1/2 Lusin Donuts + 1/2 Lusin J.clubs atau 1 Lusin Jpops + 1/2 Lusin J.clubs seharga Rp 114 Ribu.

Ada juga buy 1 get 1 free bogo treat, buy 1 iced chocolate, Get 1 iced americano (Semua ukuran Due) Rp 34 Ribu masih banyak lagi lainnya.

Kemudian ada menu baru beverages Iced Pandan Brown Sugar cookies hingga promo beli 2 beverages hanya Rp 52 ribu di bali.

Untuk menu-menu favorit JCO juga dapat didapatkan secara delivery melalui jcodelivery.com

Simak beragam promo terbaru dari JCO yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Januari 2022 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Its weekend! Nikmati akhir pekanmu bersama yang terkasih di outlet JCO terdekat di kotamu. A sip of coffee at the weekend will bring you happiness

Pandan Brown Sugar

Ada yang baru di JCO Indonesia! Yeaay