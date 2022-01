Jadwal Profesional Futsal League 2022 Live RCTI Plus Hari Ini, Cek BTS vs Pelindo FC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pekan kedua Profesional Futsal League (PFL) 2021 berlanjut hari ini Minggu 16 Januari 2022.

Hari kedua dipekan kedua akan tersaji empat partai di antaranya, Vamos vs Pendekar United, BTS vs Pelindo FC, Cosmo FC Jakarta vs Giga FC Kota Metro, dan Black Steel Manokwari vs Sadakata.

Pertandingan dimulai pukul 10.00 WIB live MNCT TV dan streaming RCTI+.

• Hasil Sementara Kancil BBK vs Vamos FC Sekarang PFL 2022 Live, Gol Cepat Marvin - Sanjaya

Duel Bintang Timur Surabaya vs Pelindo FC menjadi partai yang bakal berlangsung sengit.

Lagi-Lagi BTS harus melalui ujian berat usai ditahan imbang Black Steel sehari sebelumnya.

Sementara Pelindo harus menelan pil pahit usai menderita kekalahan dari Sadakata FC dengan skor 4-2.

Menghadapi Pelindo yang memuncaki klasemen sementara menjadi tuga tak mudah, bagi Ardiansyah Runtuboy dan kawan-kawan.

Sebaliknya jika Pelindo mempunyai misi penting agar kursi puncak yang diduduki sementara ini tak tak terkudeta.

Sementara Black Steel Manokwari akan berhadpan denganSadakata FC dipertandingan keduanya.

Kemenangan akan sangat berarti untuk bersaing di papan klasemen PFL sementara ini.

• Jam Tayang Profesional Futsal League 2022 Live MNC Hari Ini Kancil BBK vs Vamos, BTS vs Pendekar