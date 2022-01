15 Bulan di Sudan, Personel Polres Ketapang Aipda Budi Ceritakan Pengalamannya Selama Bertugas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Salah satu personel Kepolisian Resor (Polres) Ketapang, Aipda Budi Arie Tjahyadi, A.Md kembali ke tanah air pada Minggu 9 Januari 2022.

Budi pulang setelah menjalankan misi perdamaian selama 15 bulan bersama dengan Kontingen Satuan Tugas (Satgas) Garuda Bhayangkara (Garbha) II FPU XII UNAMID / UN Guard Unit (UNGU) di Darfur, Sudan.

Sebelum pulang dan bertugas kembali ke Polres Ketapang, Budi terlebih dahulu mengikuti karantina bersama pasukan Satgas Garbha II FPU XII UNAMID / UN Guard Unit (UNGU) lainnya.

Satgas Garbha II FPU XII ini bertugas sejak tanggal 5 September 2020 dan kembali ke tanah air indonesia tanggal 8 Januari 2022.

“Ini adalah misi terakhir. FPU 12 UNAMID Indonesia terakhir yang berada di misi ini. The last peacekeepers standing in UNAMID. Tentu banyak kenangan yang telah kami lalui selama di tempat tugas," kata Budi, Minggu 16 Januari 2022.

Budi mengaku, kenangan selama ia bertugas tentu akan menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Terlebih masa-masa bertugas tersebut menjadi satu diantara guru dalam kehidupan.

"Banyak hal yang didapat. Selain teman kita juga ikut merasakan bagaimana kehidupan mereka selama konflik. Hal tersebut tentu menjadi pelajaran berharga yang bisa diambil dan berharap konflik ini tidak pernah terjadi di Indonesia," harapnya.

Budi menceritakan, bahwa kehidupan di tengah konflik memberikan rasa khawatir dan tidak nyaman terutama bagi mereka warga sipil khususnya wanita dan anak-anak.

Apalagi di lokasi-lokasi pedalaman seperti di Golo yang tidak memiliki sinyal dan suara tembakan setiap hari akibat kontak senjata.

"Namun suasana itu seolah hilang ketika kita (pasukan FPU) bisa berbagi rezeki bersama anak-anak di sana, bermain dan membaur bersama," ujarnya.