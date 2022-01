Soeharto Viral di Twitter, Cek Biodata Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto! Sosok Presiden ke-2 RI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama Soeharto menjadi trending dimedia sosial Twitter, Sabtu 15 Januari 2022.

Lalu siapa sebenarnya Soeharto?

Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto merupakan Presiden ke-2 Republik Indonesia (RI).

Menggantikan Presiden Soekarno, Soeharto menjabat dari tahun 1967 sampai 1998.

Dilansir dari berbagai sumber, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer "The Smiling General" karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan.

Selama hampir 32 tahun pemerintahannya Soeharto meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita.

Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur.

Dalam era ini masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga, juga tercapainya Swasembada Beras.

Hal ini ditandai dengan medali From Rice Importer To Self Sufficiency dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1984 yang diterima Presiden Soeharto.

Soeharto menikah dengan Raden Ayu Siti Hartinah, anak KRMT Soemoharyomo.