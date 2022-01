PT United Tractors Buka Banyak Lowongan Kerja Januari 2022 Terbaru untuk Lulusan S1, Cek Posisinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - SobatTribun Pontianak sedang mencari info lowongan kerja terbaru?

Ada beberapa update bursa info loker 2022 yang sedang dibuka saat ini.

Termasuk di antaranya yang datang dari berbagai perusahaan bonafit.

Satu di antara yang ada yakni PT United Tractors.

Perusahaan alat berat yang ada di bawah naungan grup Astra ini, tengah membuka lowongan kerja Januari 2022 terbaru.

Menariknya, ada banyak posisi yang dibuka untuk para lulusan S1 dalam info loker 2022 terbaru yang disediakan di penerimaan karyawan United Tractors ini.

Mulai dari Management Trainee , Business an After Sales Consultant, hingga Croporate Audit FInance and Accounting.

Ada pula posisi Corporate Information and Technology, Data Scientist and Engineer.

Dengan demikian lowongan kerja S1 di berbagai posisi yang dibuka dalam penerimaan karywan United Tractors itu bias jadi pilihan menarik tentunya.

Terutama bagi Sobat Tribun Pontianak yang hendak berkarir di perusahaan bonafit di lingkuangan Astra Group ini.

