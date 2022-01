Polres Kubu Raya Gelar Press Release Pengungkapan Kasus Curas di Kecamatan Kubu, Ini Tersangkanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Tersangka begal di Desa Arus Deras, AS yang membuat resah warga berhasil diamankan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kubu Raya, Jumat 14 Januari 2022.

AS berhasil diringkus usai bersembunyi selama tiga hari di hutan, lantaran semua akses penyebrangan menuju Kota Pontianak telah di jaga ketat oleh petugas kepolisian usai kejadian, Rabu 12 Januari 2022.

"Saya melakukan tindakan itu dikarenakan saya dendam dengan bos sawitnya, karna saya pernah nawarkan tanah tapi malah tidak ada jawaban sama sekali, maka dari itu saya nekad melakukan tindakan ini," ujar AS.

AS mengaku, jika dirinya kenal dengan korban ST sudah lama dan sudah mengetahui jika korban ini sering membawa uang.

Lantara korban merupakan salah satu orang kepercayaan pimpinan di sebuah perusahaan sawit yang menjadi lokasi kejadian.

"Ini sudah memang saya rencanakan, saya tahu kalau ST ni setiap hari pasti ada bawa duit, maka dari itu saya ikuti dari belakang dan setelah di samping saya tendang motornya, kemudian ST sempat melakukan perlawanan tapi ST masuk ke dalam kolam untuk menyelamatkan diri tapi saya pun melemparkan palu ke kepala ST, abis tu saye ambil duitnye langsung saye kabur dan memberikan sejumlah uang ini kepada pacar saya, dan bilang awas kalo melapor," terang tersangka.

Adapun jumlah uang yang dirampas, sebesar Rp 74 juta yang kemudian digunakan As untuk kebutuhan pribadi dan sang pacar.

Kapolres Kubu Raya AKBP Jerrold Kumontoy Press Release Pengungkapan Kasus Curas di Kecamatan Kubu, Jumat 14 Januari 2022

Sementara itu NF yang merupakan pacar dari tersangka AS mengaku, jika dirinya diberikan uang dan tiket pesawat serta disuruh melakukan swab untuk pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Saat itu, NF mengaku jika dirinya mengetahui bahwa AS sedang menjadi buronan polisi tetapi.

Namun AS mengaku jika hal itu hanya kesalahpahaman. Mendengar perkataan AS, NF kemudian percaya begitu saja, dirinya mengaku tergiur dengan sejumlah uang yang diberikan dan dikatakan AS berasal dari uang tabungan miliknya.