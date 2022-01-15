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Hasil Liga Inggris Tadi Malam - Hasil Akhir City vs Chelsea | Gol Kevin de Bruyne Chelsea Terjungkal
Adu strategi antara Thomas Tuchel di Chelsea melawan Pep Guardiola di Manchester City membuat laga penentu hasil City Vs Chelsea ini menjadi laga yang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Manchester City dan Chelsea berduel dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke 22, Sabtu 15 Januari 2022.
Hasil Liga Inggris tadi malam untuk penentuan hasil akhir City Vs Chelsea yang kick off pada pukul 19.30 WIB tersebut berlangsung dalam tempo tinggi.
Saling jual beli serangan terjadi sejak menit awal.
Adu strategi antara Thomas Tuchel di Chelsea melawan Pep Guardiola di Manchester City membuat laga penentu hasil City Vs Chelsea ini menjadi laga yang menyajikan keseruan tersendiri.
Manchester City mengurung Chelsea.
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Mengancam beberapa kali gawang The Blues - julukan Chelsea- yang dikawal Kepa Arrizabalaga itu.
Namun dalam tempo 1x45 menit waktu normal babak pertama, tak ada gol tercipta.
Barulah pada babak ke dua, gol akhirnya tercatat di papan skor.
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Gol ini lahir dari aksi gelandang serang top dunia milik The Citizen - julukan Manchester City - Kevin de Bruyne .
Sepakan kerasnya di menit ke 70 tak mampu dibendung Kepa Arrizzabalaga .
Hasil Liga Inggris Tadi Malam
Hasil Akhir City vs Chelsea
Kevin de Bruyne Chelsea
Kepa Arrizabalaga
Newcastle Vs Watford
Norwich Vs Everton
Wolves vs Southampton
Update Score Liga Inggris
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