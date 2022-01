Bhabinkamtibmas Desa Pauh Hadiri Musyawarah Desa Khusus Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KPM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bhabinkamtibmas Desa Pauh Kecamatan Sompak Bripka Napoleon menghadiri kegiatan Rapat Musdesus penerima KPM BLT DD Desa Pauh yang dilaksanakan dikantor Desa Pauh Kecamatan Sompak, Jumat 14 Januari 2022.



Giat Musdes sendiri merupakan agenda pembahasan dan menyepakati tentang Validasi, Finalisasi, dan Penetapan data KPM BLT-DD tahun 2022 Desa pauh Kecamatan Sompak Kabupaten Landak.

Hadir dalam kegiatan Camat Sompak diwakili Bp.Vincen (Kasi Perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa), Kades Pauh Maliken, Ketua BPD Desa Pauh Bp. Antonius Beserta Perangkat Desa, Pendamping Desa Kecamatan, Wiwit, Pendamping tenaga ahli Senja, Bhabinkamtibmas desa Pauh Bripka Napoleon dan perwakilan masyarakat Desa Pauh.

Dalam Musyawarah Desa Khusus tersebut setelah dilaksanakan Validasi, dan Finalisasi ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2022 sebanyak 145 KK dengan kriteria diantaranya keluarga miskin non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum mendapat Program Keluarga Harapan (PKH), non pra kerja yang kehilangan mata pencaharian dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Dalam giat tersebut bhabinkamtibmas menyampaikan pesan mengharapkan agar dalam forum lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada golongan, meyakinkan kepada masyrakat bahwa segala bentuk kegiatan yg menggunakan dana APBDES akan diawasi dan di dampingi oleh anggota bhabin untuk kepentingan bersama.

Tidak lupa bhabinkamtibmas juga menghimbau kepada warga supaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing agar tercipta kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Selalu jaga kesehatan saat musim pandemi ini, selalu disiplin patuhi protokol kesehatan, dan jalankan 5 M,” jelas bhabinkamtibmas

Kapolsek Mempawah Hulu Ipda M Edi D saat dikonfirmasi terpisah mengatakan dirinya memang mendorong seluruh Personel Bhabinkamtibmas untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan yang ada di desa binaan, sehingga terjalin kerjasama yang baik dan mudah menyampaikan pesan kamtibmas,” ucapnya.