XPro Model Academy, Beauty Camp Hadir Perdana Hadir di Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pertama kali Project Director XPRO Academy hadir memberikan pelatihan resmi di Kalimantan Barat. XPRO Academy merupakan salah satu lembaga pelatihan resmi di Kalimantan Barat.

XPRO Academy hadir karena melihat berbagai peluang untuk memberikan kelas khusus yang memang sangat dibutuhkan untuk seseorang dapat menggali dan membangkitkan setiap nilai-nilai positif dalam dirinya.

Maka itulah dibuka kelas atau lebih dikenal dengan beauty camp pertama di Kalimantan Barat dengan nama XPRO Model Academy.

Project Director XPRO Academy, Anggita Dahayu menilai untuk menjadi seseorang yang penuh dengan kesan serta impresi positif tentunya adalah hal yang diinginkan setiap orang ketika bersosialisasi dengan orang lain.

Sekilas terdengar seperti kelas modelling pada umumnya, namun dikatakan Anggita itu tidak sepenuhnya salah, karena memang pada awalnya kelas ini dibangun untuk memberikan ruang mengasah sklill modelling untuk siapapun yang bergabung dengan kelas ini.

“Namun, pada akhirnya kami menyadari bahwa XPRO Model Academy, sesuai dengan taglinenya yaitu Not Only a Model But Be The Role Model adalah tempat seseorang memaksimalkan potensi dirinya untuk memberikan kesan positif untuk setiap orang yang ditemui,”ujarnya, Jumat 14 Januari 2022.

Dalam kelas ini sendiri akan diberikan berbagai macam materi mulai dari basic hingga professional catwalk, bahasa asing, psikologi, etika dan kepribadian, make up dan fashion style serta public speaking.

XPRO Model Academy pertama kali diluncurkan dimna telah dibuka pendaftaran untuk batch pertama pada 20 Januari hingga Februari 2022.

Ada banyak coach berpengalaman di bidang modelling, public figure serta berbagai latar belakang profesional lainnya.

Mulai dari Chintya Fabyola (Puteri Indonesia Lingkungan/ Miss International Indonesia 2015), Muhammad Ari (Mr Global 2020), Bunsent Bone dan lain sebagainya.

“Kedepan kami berharap dengan adanya Model Academy dibawah naungan XPRO Academy akan membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin memaksimalkan potensi diri bukan hanya dibidang modelling saja,”ungkapnya.

Namun juga menjadi wahana pengembangan diri terlepas dari apapun latar belakang professional seseorang. (*)

