Pemain PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2022; Live Indosiar Mulai Jam 20.30 Malam Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persebaya Surabaya menjamu PSM Makassar dalam lanjutan pekan 19 Liga 1 Indonesia 2021-2022, di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Jumat 14 Januari 2022.

Persebaya vs PSM dijadwalkan tayang langsung Indosiar kick off mulai pukul 20.30 WIB (link live streaming Persebaya vs PSM Makassar di artikel ini).

Terakhir kedua tim bertemu pada September 2021, dimana PSM Makassar memenangkan pertandingan dengan skor 3-1.

Hingga pekan ke-19, Persebaya menempati posisi ke-4 klasemen BRI Liga 1 2021/2022.

Dengan mengoleksi 36 poin, tim asuhan Aji Santoso meraih 11 kemenangan, 3 seri, dan 4 kali kekalahan.

Dari 5 pertandingan terakhir, Persebaya meraih meraih empat kemenangan dan satu kali seri.

Kemenangan diraih tim Bajul Ijo saat melawan Barito Putera, Persib Bandung, Bali United, dan Persikabo 1973.

Satu pertandingan seri Persebaya terjadi saat bertemu Persik Kediri pada 28 November 2021.

Adapun PSM Makassar menempati peringkat ke-11 klasemen sementara BRI Liga 1 2021/2022.

Dari 18 pertandingan yang telah dijalani, PSM Makassar meraih 5 kemenangan, 8 seri dan 5 kali kalah.