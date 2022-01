Promo JCO 13 Januari 2022, JClubs + JPops atau Donut & Beli 1 Gratis 1 Iced Americano Iced Chocolate

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo JCO untuk hari ini Kamis 13 Januari 2022.

Saat ini di gerai JCO tersedia beragam menu JCO mulai dari donuts, coffee hingga camilan.

Sementara diantara promo yang tersedia ada weekly promotion dengan paket 1/2 Lusin Donuts + 1/2 Lusin J.clubs atau 1 Lusin Jpops + 1/2 Lusin J.clubs seharga Rp 114 Ribu.

Ada juga buy 1 get 1 free bogo treat, buy 1 iced chocolate, Get 1 iced americano (Semua ukuran Due) Rp 34 Ribu masih banyak lagi lainnya.

Menu-menu favorit JCO juga dapat didapatkan secara delivery melalui jcodelivery.com

Cek beragam promo terbaru dari JCO yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Januari 2022 ini...

(Update Informasi Promo JCO)

• Promo KFC Hari Ini 13 Januari 2022, Promo TBT The Best Thursday dengan 2 Pilihan Mulai Rp 104 Ribuan

Perfect combo

Coffee + Donuts = Perfect combo! Bet you can smell the happiness just by looking at donuts and coffee.

Yuk segera pesan, masih ada promo beli 1/2 dzn donuts + 1/2 dzn JClub hanya Rp114 ribu lho.