Jadwal Jam Tayang India Open 2022 Live Kamis 13 Januari Ahsan / Hendra Harapan Badminton Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal jam tayang babak 16 besar India Open 2022 yang akan berlangsung Kamis 13 Januari 2022 besok.

Dukung dan doakan perjuangan satu-satunya wakil Indonesia, yakni Ahsan / Hendra di nomor ganda putra.

The Daddies kembali akan berhadapan dengan ganda putra tuan rumah, Bhaskar C/ Kapil C yang akan berlangsung di court 1.

Pertandingan babak putara kedua ini akan dimulai sekitar pukul 11. 00 WIB.

(Waktu pertandingan bisa diupdate berkala di link live score yang tersedia di akhir aritikel ini )

Di atas kertas, The Daddies yang menempati rangking dua dunia tentunya lebih diunggulkan ketimbang tuan rumah.

Kemengan akan memuluskan langkah keduanya menuju perempat final.

Kans Ahsan / Hendra untuk meraih gelar perdana di tahun 2022 ini terbuka lebar, setelah sejumlah pemain unggulan dari berbagai negara absen pad event kali ini.

Praktis tinggak ganda putra Malaysia Ong Yew Sin / Teo Ee Yi unggulan ketiga yang perlu diwaspadai, selain wakil tuan rumah lainnya.

Sementara itu jejak Ahsan / Hendra gagal diikuti oleh Tommy Sigiarto di nomor tunggal putra.