Jadwal 16 Besar Liga Champions 2021-2022 Live SCTV Rabu dan Kamis Dini Hari Lengkap Aturan Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut aturan terbaru babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 lengkap dengan jadwal.

Babak 16 besar Liga Champions 2022 akan sedikit berbeda dari musim sebelumnya.

UEFA telah resmi menghapuskan gol tandang pada perhelatan babak 16 besar. Artinya keunggulan gol tandang kini tak akan dihitung lagi.

Jika skor imbang dalam dua leg pertemuan, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan 30 menti babak tambahan.

Jika tetap tak ada pemenang maka, pertandingan akan ditentukan lewat tendangan adu penalti.

Seperti diketahui ada 16 tim yang melenggang ke babak 16 besar.

Hasil drawing mempertemukan tim-tim dari wakil Inggris, Italia, Spanyol, Portugal, Belanda, Jerman, Prancis dan Austria.

Tim-tim Inggris masih mendominasi di babak 16 besar dengan empat tim, kemudian diikuti oleh Spanyol.

Tiga Big match

Ada tiga big match yang tentunya sayang untuk ditinggalkan di antranya, PSG vs Real Madrid, ATM vs Manchester United dan Inter Milan vs Liverpool.