Jam Tayang Persib Bandung vs Persita Tangerang Hari Ini BRI Liga 1 Indonesia 2022 Live Indosiar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal jam tayang dua partai sengit lanjutan BRI Liga 1 Indonesia yang berlanjut Jumat 7 Januari 2022.

Ada dua laga seru hari ini di antaranya Persib Bandung kontra Persita Tangerang dan PS Sleman melawan Persiraja Banda Aceh.

Laga Persib Bandung vs Persita bakal disiarkan live Indosiar atau via streaming video.com kick off pukul 20.30 WIB.

Persib Bandung berpeluang untuk menempel Bhayangkara di puncak klasemen sementara.

Persib kini berada di peringkat ketiga sama dengan raihan Arema FC dengan 34 poin, hanya terpaut tiga poin.

Jika Persib memetik tiga poin, peluang mengambil alih posisi puncak terbuka lebar.

Lantas bagaimana skuad yang akan diturunkan Persib pada laga nanti ?

Prediksi Line Up

Persib diprediksi masih akan menggunakan formasi 4-4-2 pada pertandingan melawan Persita.

Pemain-pemain kunci seperti Marc Klok, Nick Kuipers, dan Febri Hariyadi tetap menjadi andalan Robert dalam skema permainannya.