Hotel Aston Pontianak Tawarkan Menu Spesial di Awal Tahun 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hotel Aston kota Pontianak menawarkan menu spesial ala korean street di Januari 2022. Mengusung tema “KoreanTrEATs”, ada Spicy Korean Fried Chicken dan Kimchi Udon Seafood.

Selain dua menu itu, Hotel Aston Kota Pontianak, juga menawarkan beberapa menu spesial lainnya, satu di antaranya, Sushi Roll All You Can Eat dan Dimsum Boat.

Dengan tarif masing-masing harga, Spicy Korean Fried Chicken Rp. 50.000 nett perporsi, Kimchi Udon Seafood Rp. 50.000 nett perporsi, Sushi Roll All You Can Eat Rp. 65.000 nett perorang dan Dimsum Boat, dengan dua pilihan Single Rp. 25.000, Double Rp. 50.000 nett.

Bisa Anda nikmati hanya di Hotel Aston kota Pontianak, buka mulai pukul 12.00 Wib s.d 22.00 Wib, setiap hari.

Kamu akan merasakan suasana yang nyaman di dalam Restaurant hotel Aston pomtianak, dan makan sambil di temani musik musik klasik.

Dimsum Kuah

Menikmati Dimsum Boat atau Dimsum Kuah, di Dynasty Restaurant, hotel Aston kota Pontianak. Menawarkan dua paket spesial, satu di antaranya, paket Dimsum Single dan paket Dimsum Double.

Untuk tarif paket single, Rp. 25.000 net, kamu bisa request dua piihan menu, Dimsum Kuah Bening dan Dimsum Kuah Pedas.

Sedankan untuk paket Dimsum Double, Rp. 50.000 net, kamu akan mendapatkan, Dimsum Kuah Kaldu Bening dan Dimsum Kuah Pedas.

Dari dua menu spesial Dimsum ini cukup berbeda satu sama lain, dari segi cira rasa. Dimsum Kuah Bening, cocok banget buat kamu yang kurang selaras dengan rasa pedas, rasa kaldu yang pekat dan asin yang pas, akan membuat kamu ketagihan untuk menyeruput lebih banyak Dimsum Kuah Kaldu Bening ini.