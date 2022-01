Update Promo HokBen Hari Ini 3 Januari 2022, Nikmati Paket Lengkap Hemat Hanya 35 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - HokBen hari ini Senin 3 Januari 2022 hadir dengan promo - promo barunya.

Ini nih paket hemat tanpa buat dompet cemas!

Mulai dari 35 ribuan aja kamu udah bisa dapetin paket lengkap Ayam Goreng + Nasi HokBen + Salad + Ice Lemon Tea!

Langsung cus deh pesan Hoci di Store terdekatmu! Bisa Dine-in atau takeaway, atau via Mitra Online atau via HokBen App/Web!

Ada HokBen Hampers yang siap meriahkan tahun barumu.

Mulai 180 ribu aja.

Cocok banget buat hantaran atau dinikmati bareng-bareng teman, keluarga atau pasangan selagi dirumah.

Bisa take away, drive thru & diantar pakai Delivey lho.

Yuk langsung chat ke WA atau telp 1500505!!!

Mau traktir teman, saudara, atau pasangan di pergantian tahun baru nanti?