Selamat Jalan, Nindy Ellesse! Penyayi Senior yang Meninggal di Usia 54 Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Industri musik tanah air baru saja kehilangan sosok penyayi senior, Nindy Ellesse Laoh di usia 54 tahun.

Awal tahun kali ini, industri musik kembali kehilangan satu diantara penyanyi senior tersebut karena sakit.

Kabar duka ini ternyata sudah diketahui sejak hari Minggu 2 Januari 2022.

Hal ini juga disampaikan oleh penyanyi Harvey Malaihollo melalui akun instagrm storynya @harveymalaihollo.

Di situ penyanyi berusia 59 tahun itu memberikan ucapan duka sembari mengunggah foto Nindy Ellesse dengan nuansa hitam putih.

“Thank you for the previlege of being your friend until the very end RIP dear @nindy_ellesse,” tulis Harvey dikutip dari Kompas.com, Senin 3 Januari 2022.

Ucapan duka juga datang dari penyanyi Lita Zen. Ucapan itu diunggah melalui Instagram pribadinya @litazen.

“Gone but never forgotten. Rest in peace dear best friend @nindy_ellesse you’ll be with me forever,” tulis Lita Zen.

Belum diketahui penyebab meninggalnya Nindy Ellesse. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, Nindy belum lama ini dirawat secara intensif di rumah sakit.

Nindy Ellesse dilahirkan pada 16 April 1967 dengan nama lengkap Nindyani Karyawati Pattikawa.