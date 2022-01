Parodikan Adegan Layangan Putus, Fuji Ternyata Tolak Ajakan Thariq Halilintar ke Cappadocia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Fuji saat ini sedang diisukan dekat dengan adik Atta Halilintar.

Kabar itupun menjadi sorotan lantaran, Chika juga dikethui dekat dengan Thariq duluan.

Namun, adik YouTuber Atta Halilintar, Thariq Halilintar merespons video parodi Fuji dari adegan serial Layangan Putus.

Adegan yang sedang diparodikan adalah ketika Kinan (Putri Marino) marah lantaran suaminya, Aris (Reza Rahadian) pergi bersama Lydia (Anya Geraldine) ke tempat impian Kinan, Cappadocia.

"It's my dream, not her. My dream Mas, no no no, kamu yang udah gila," kata Fuji dalam video yang diunggah di akun TikTok-nya @fujiiian.

Video yang kini ditonton lebih dari 13 juta kali itu diparodikan Fuji bersama pengusaha Maharani Kemala.

Maharani yang berperan sebagai Aris hanya bisa tertegun ketika Fuji melampiaskan marahnya sebagai Kinan di video tersebut.

Melihat video itu, Thariq yang kini ramai dirumorkan sedang dekat dengan adik ipar Vanessa Angel itu kemudian memberikan komentar.

"Padahal aku udah ngajak ke Cappadocia," tulis Thariq.

Seperti diketahui, ketika adegan dari Layangan Putus itu viral, keluarga Halilintar dan Hermansyah memang sedang berlibur ke Cappadocia, Turki.

