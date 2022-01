Diskes Kota Pontianak Paparkan Capaian Vaksinasi COVID-19 Lansia Mencapai 56 persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) kota Pontianak, dr. Sidiq Handanu Widoyono mengatakan capaian vaksin Lansia baru 56 persen di Kota Pontianak.

“Vaksin lansia ini sebenarnya perioritas utama dari awal, sesudah nakes, lansia, kemudian Ibu hamil. Nakesnya bisa tercapai 100 persen, karena mudah dan wajib, lansia ini yang memang sampai hari ini, baru mencapai 56 persen dengan target 60 persen, katanya di Dinas kesehatan Kota Pontianak, Jl. A. Yani, Senin, 3 Januari 2022.

Sidig menghimbau dan mendorong fasilitas kesehatan (faskes), terutama puskesmas untuk mencari dan mendata lansia.

“Kami terus mendorong, faskes terutama puskesmas untuk mencari, mengejar dan mendata lansia-lansia itu, kami sudah mempunyai data, by name, by address, nama dan alamat yang belum di vaksin,” jelasnya.

Sidig mengungkapkan melakukan vaksinasi lansia tidak sesederhana kelihatannya.

“Kami di bantu oleh, TNI, Polri, BIN, untuk mengejar door to door vaksinisasi. Tapi memang tidak sesederhana itu ternyata, lansia yang sudah di atas 60 tahun, berhasil di cari orangnya dirumah, tetapi masalah yang kita hadapi adalah, mereka itu ternyata sudah sakit, jadi tidak bisa juga di beri vaksin,” pungkasnya. (*)

