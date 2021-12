Jadwal 16 Besar Liga Champion 2022 Live SCTV Leg Pertama Inter Milan vs Liverpool, PSG vs Madrid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak 16 besar Liga Champions Eropa leg pertama akan bergulir pada 16 Februari 2022 mendatang.

Hasil undian babak 16 besar akhirnya mempertemukan para jawara.

Sempat diwarnai kontroversi karena kesalahan teknis, undian sempat mengalami pengulangan.

Hasilnya, tiga big match bakal tersaji di antaranya PSG vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool dan ATM vs Manchester United.

Pertemuan raksasa Italia, Inter Milan kontra Liverpool menjadi satu di antara partai yang sangat dinantikan.

Inter Milan akan bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu dan menajamu The Reds di Giuseppe Meazza pada 16 Februari atau 17 Februari mendatang.

Liverpool tentunya sudah tak asing lagi dengan markas Inter Milan dimana mereka turut andil menyingkirkan AC Milan di fase grup dengan meraih kemenangan atas AC Milan di stadion yang sama.

Hal inilah tentunya menjadi warning bagi Inter Milan.

Namun situasi bisa saja berbeda. Kekalahan 1-0 Liverpool dari Leicester City setidaknya membawa harapan bagi Inter Milan.

Tak pelak, sejumlah penggemar Inter Milan, Interisti melihat peluang Nerazzurri untuk mencapai perempat final Liga Champions.