Terbaru Promo JCO Hari Ini 30 Desember 2021, NIkmati 6 Promo Hemat JCO di Akhir Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO hadir dengan promo - promo terbarunya hari ini Kamis 30 Desember 2021.

Butuh booster semangat untuk siangmu?

Chocolate Frappe cocok banget nih!

Manisnya coklat ditambah kesegaran fresh milk bisa bikin siang harimu makin fresh!

Yuk ajak temanmu dan nikmati promo buy one get one Chocolate Frappe dengan harga Rp 38 ribu saja.

Promo berlaku sampai 2 Januari 2022.

Mencari sarapan sehat yang sempurna?

Caesar Salad adalah jawabannya!

Hari yang baik dimulai dengan makanan yang enak

Nikmati Caesar Salad di @jcoindonesia hanya dengan harga Rp 50 ribu.