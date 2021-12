5 Rekomendasi Hotel di Kota Pontianak untuk Rayakan Malam Tahun Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat Tribuners di Kota Pontianak, yang ingin merasakan suasana makan malam bersama keluarga pada malam Tahun Baru 2022, di Hotel berbintang yang di ada kota Pontianak, berikut lima rekomendasi Hotel berbintang di kota Pontianak, beserta promo menariknya, Kamis, 30 Desember 2021.

1. Mercure Hotel Pontianak

Hotel Mercure Pontianak memberikan dua promo All You Can Eat. Yang pertama, All You Can Eat Steam Boat. Tersedia khusus untuk tahun baru, di tanggal 31 Desember 2021, dan 1 Januari 2022, dengan harga yang cukup terjangkau, Rp. 98.000 perorang.

Promo yang kedua, All You Can Eat Grill & Chill. Tersedia khusus di malam tahun baru, tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Dengan harga Rp. 150.000 per orang. Tersedia di ruang terbuka, dengan pemandangan kolam renang.

2. Harris Hotel

Dengan tema Squid Game, Hotel Harris Pontianak menyediakan promo, The “S” Game New Year Eve Thematic Dinner.

Ada tiga promo yang di tawarkan, satu di antaranya, makan malam dengan tarif Rp. 200.000 perorang, paket kedua dengan tarif Rp. 748.000, mendapatkan kamar untuk menginap permalam. Paket ketiga dengan tarif Rp. 1.050.000 permalam, sudah termasuk sarapan dan makan malam.

3. Aston Hotel

Aston Pontianak Hotel & Convention Centre menghadirkan konsep yang cukup unik, dengan tema “I WISH IN WONDERLAND”.

Makan malam yang akan di adakan, pada tanggal 31 Desember 2021, dimulai dari pukul 19.00 WIB s.d pukul 22.00 WIB, dengan menyajikan beraneka ragam menu Japanese, Oriental hingga Western mengusung konsep, Barbeque dan All Around Food.