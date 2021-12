Update Promo JCO Hari Ini 29 Desember 2021, 2 Box JPops Hanya Rp 87 Ribu Nikmati Duo Pink

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO hari ini Rabu 29 Desember 2021 hadir kembali dengan promo - promonya.

Mencari sarapan sehat yang sempurna?

Caesar Salad adalah jawabannya!

Hari yang baik dimulai dengan makanan yang enak

Nikmati Caesar Salad di @jcoindonesia hanya dengan harga Rp 50 ribu.

Dapatkan juga free French Fries untuk setiap pembelian Caesar Salad.

Yuk, kunjungi segera outlet JCO Tamini di Jalan Raya Pondok Gede No.55 Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Rehat sejenak dengan secangkir kopi di @jcoindonesia.

Biar makin semangat, nikmati promo Sharing is Caring dan dapatkan buy one get one free untuk setiap pembelian kopi dengan metode Clever Dripper.

Pssst… promo ini hanya untuk store tertentu yaa!

