Kata-kata Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 & Semoga Tahun Baru Memberimu Kehangatan, Cinta dan Cahaya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak 30 ucapan Selamat Tahun Baru 2022 terbaru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berikut ini.

Kata-kata mutiara dan kata-kara romantis yang ada pada artikel ini cocok dikirmkan pada keluarga serta sanak saudara pada momen pergantian tahun 2021-2022.

Selamat Tahun Baru 2022 bagi Anda yang merayakannya.

Tak terasa tinggal beberapa hari lagi dari hari ini Selasa 28 Desember 2021 menuju malam pergantian tahun baru 2021-2022.

Meriahkan momen pergantian tahun tersebut dengan mengirimkan kata-kata mutiara dalam artikel ini.

Untuk kamu yang membutuhkan kata-kata motivasi atau kumpulan quotes untuk caption media sosial, berikut 30 Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris Lengkap Artinya untuk Sahabat & Kerabat:

30 Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris

1. Nights will be dark but days will be light, wish your life to be always bright – Happy New Year.

(Malam akan menjadi gelap tetapi hari akan cerah, semoga hidupmu selalu cerah - Selamat Tahun Baru.)

2. On this New Year, may you change your direction and not dates, change your commitments and not the Calendar, change your attitude and not the actions, and bring about a change in your faith, your force and your focus and not the fruit. May you live up to the promises you have made and may you create for you and your loved ones the most Happy New Year ever.