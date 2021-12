Update Promo JCO Hari Ini 27 Desember 2021, Cek Harga Terbaru Donat JCO Selusin dan Setengah Lusin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - J.CO Donuts adalah restoran dan waralaba yang mengkhususkan dalam donat, kopi dan yogurt beku.

Perusahaan didirikan dan dimiliki oleh Johnny Andrean Group. J.CO Donuts & Coffee didirikan tahun 2005.

Seperti halnya produk yang sukses di pasar lainnya, J.CO Donuts mendapat persaingan dengan logo, produk dan outlet yang mirip di Malaysia bernama Big Apple Donuts & Coffee yang di luar Malaysia menggunakan nama yang sama.

Donat yang paling disukai adalah 'Al Capone'.

Donat berbentuk gelang ini dinamakan demikian menyamai seorang penjahat Amerika Al Capone, donat ini sangat halus, dengan toping cokat putih asli Belgia dan badam California.

JCO hari ini Senin 27 Desember 2021 hadir kembali dengan promo - promonya.

Ada promo 2 Box JPops 2 Lusin Rp 87.000, B1G1 Chocolate Frappe D Rp 38.000 dan J.Cool To Go Rp 55.000.

Nah, kamu lagi cari yang manis-manis untuk temani kegiatanmu hari ini?

Lets try these delicious O Merry Tree donuts.

Limited donuts from seasonal Merry and Brights will energize your day!