Happy New Years 2022! 45 Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 Bahasa Inggris & Indonesia Terbaru 

Pergantian tahun 2021-2022 tinggal beberapa hari lagi.

Saat malam pergantian tahun biasanya masyarakat di dunia termasuk di Indonesia melakukan pesta perayaan kembang api.

Selain merayakan dengan pesta kembang api, meriahkan momen pergantian tahun dengan saling berbagi ucapan Selamat Tahun Baru 2022.

Kemudian saling berbagi harapan agar tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam artikel ini merangkum 45 ucapan atau kata-kata mutiara Selamat Tahun BAru 2022 bahasa Inggris serta artinya bahasa Indonesia.

Simak kumpulan quotes dan ucapan selamat Tahun Baru 2022 dari Newyearwishes.eu, Wordsmile dan Housebeautiful:

1. “Write it on your heart that every day is the best day in the year.” — Ralph Waldo Emerson

Tulis di hatimu bahwa setiap hari adalah hari terbaik di tahun ini.

2. “There are far better things ahead than any we leave behind.” — CS Lewis