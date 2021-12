PROMO JCO 25 Desember 2021, Jclub Thai Tea Jcoccino 120 Ribu Beli 1 Gratis 1 Iced Chocolate 34 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo spesial JCO untuk hari ini Sabtu 25 Desember 2021.

Apalagi saat ini banyak varian menu mulai donut, Jclub hingga minuman yang pas dinikmati bersama orang-orang tersayang.

Beragam promo JCO yang sayang untuk dilewatkan antara lain weekly promotion 1/2 Lusin Jclub + 1 Iced Jcoccino + 1 Iced Thai Tea, bogo treat beli 1 gratis 1 Iced Chocolate yang belaku mulai 20 - 26 Desember 2021.

Selain itu ada juga menu glazy donuts, Jclub, Dipped in hazelnut chocolate and sprinkled with dark chocolate coated crisps, Caviar Chocolate hingga ada promo Omelette Sausage di JCO Tamini.

Menu-menu favorit JCO juga dapat didapatkan secara delivery melalui jcodelivery.com

Simak beragam promo terbaru dari JCO yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2021 ini:

Weekly Promotion

1/2 Lusin Jclub + 1 Iced Jcoccino + 1 Iced Thai Tea Rp 120 Ribu

*Setiap paket terdiri atas: