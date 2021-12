Jadwal Liga Italia 2021 Terbaru Januari 2022 Lengkap Deretan Big Match

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komeptisi Liga Italia kembali akan bergulir pada Januari 2022 mendatang.

Sejumlah partai big match akan memanaskan persaingan perebutan skudeto. Inter Milan, Napoli, AC Milan, As Roma, Napoli, Atalanta tengah bersainh di papan atas Liga Italia.

Seperti diketahui Liga Italia 2021-2022 sedang memasuki libur musim dingin setelah kompetisi berlangsung separuh jalan.

Dua minggu seusai masa rehat habis, pencinta Serie A langsung disuguhi sederet laga panas di antara klub-klub papan atas klasemen.

• Klasemen Liga Italia: Inter dan Milan Berebut Puncak Serie A, Juventus dan AS Roma Ketat

Lanjutan Liga Italia pekan ke-20 bakal bergulir lagi pada Kamis, 6 Januari 2022.

Tak perlu menunggu lama, sudah ada dua big match pada tanggal tersebut yang melibatkan kontestan 6 besar klasemen.

Masing-masing ialah AC Milan vs AS Roma di San Siro dan Juventus vs Napoli di Allianz Stadium Turin.

Di pekan yang sama, sang juara bertahan sekaligus peraih Campione d'Inverno, Inter Milan, "cuma" mengawali tahun dengan lawatan ke Bologna.

Hanya berselang tiga hari, Juventus setelah meladeni Napoli akan bertamu ke Olimpico guna menghadapi AS Roma (9/1/2022).

Dibandingkan klub elite lain, Bianconeri memang memiliki agenda penuh gereget di awal tahun, bahkan hingga permulaan Februari.