Jadwal Jam Tayang Liga Inggris 2021 Live Boxing Day, Newcastle vs Manchester United Kapan ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal jam tayang Liga Primier Inggris yang akan tetap bergulir pada Minggu 26 Desember 2021 hingga Selasa 28 Desember 2021.

Sederet pertandingan big match dalam tajuk Boxing Day akan tersaji di antranya Manchester City kontra Leicester City, hingga Newcastle United vs Manchester United.

Adapun Boxing Day yang merupakan rangkaian pekan ke-19 Liga Inggris telah menunda tiga pertandingan akibat wabah Covid-19.

Tiga laga itu adalah Liverpool vs Leeds United, Wolverhampton Wanderers vs Watford, dan Burnley vs Everton.

Sejauh ini, tujuh laga Boxing Day Liga Inggris masih sesuai jadwal yang Premier League tetapkan.

Pada Ahad nanti, Boxing Day akan dibuka dengan empat pertandingan yang dimainkan secara bersamaan pukul 22.00 WIB.

Salah satu laga yang akan tersaji adalah derbi London antara Tottenham Hotspur dan Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham yang kini dibesut Antonio Conte akan kembali berupaya meraih hasil positif.

Bersama Conte, Spurs sendiri masih tak terkalahkan di Liga Inggris dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Sebelum imbang 2-2 dengan Liverpool pekan lalu, Conte sebetulnya berpeluang menambah poin-poin untuk Spurs.