Rekomendasi Lagu Natal 25 Desember 2021 Lengkap Penyanyi, Judul & Lirik Bahasa Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Meriahkan Hari Raya Natal dengan lagu-lagu rohani yang menyejukan jiwa.

Dalam artikel ini kan dirangkum sejumlah lagu-lagu Natal yang cocok dodengarkan bersama keluarga.

Umat Kristiani merayakan Hari Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya.

Umat Kristiani memperingati Hari Natal sebagai hari kelahiran, Yesus, Sang Juru Selamat.

Hari Natal biasa dijadikan momen untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan orang terkasih.

• 10 Kata-kata Bijak Merry Christmas atau Momen Natal 25 Desember 2021 & Tahun Baru 2022

Untuk menambah kemeriahan momen Natalmu bersama keluarga, kamu bisa memutar lagu dengan tema Natal.

1. Jingle Bells - Bing Crosby & The Andrews Sisters

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

What fun to ride and sing

In a one horse open sleigh

Dashing through the snow

In a one horse open sleigh

O'er the fields we go

Laughing all the way

Bells on bobtail ring

Making spirits bright

What fun it is to ride and sing

A sleighing song tonight

2. Do You Hear What I Hear - Whitney Houston