45 Ucapan Selamat Natal Baru & Terkeren 2021 serta Selamat Tahun Baru 2022 Bahasa Inggris Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah kumpulan ucapan Selamat Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 2022.

Meriahkan Natal dan Tahun Baru dengan saling berbagi ucapan.

Selain itu, ucapan yang ada juga cocok untuk buat status pada media sosial Anda.

Ucapan yang ada pada artikel ini lengkap berbahasa Inggris dan artiya dalam bahasa Indonesia.

Hari Raya Natal tinggal H-1 lagi dihitung dari hari ini Jumat 24 Desember 2021.

• 15 UCAPAN Natal 2021 Bahasa Jawa Lengkap 10 Gif Gambar Bergerak Ucapan Selamat Natal & Tahun Baru

Berikut Kumpulan Ucapan Selamat Natal Tahun 2021 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya, yang dikutip dari Americangreetings.com, christmas.365greetings.com, dan Tinyprints.com:

1. Here’s to a year of blessings and beyond. Have a Merry Christmas!

Ini untuk tahun berkat dan seterusnya. Selamat Natal!

2. May Santa Claus bring everything you wished for. Merry Christmas!

Semoga Santa Claus membawa semua yang kamu inginkan. Selamat Natal!