PROMO ALFAMART Hari Ini 23 Desember 2021, Diskon Chocolate Biskuit Susu hingga Snack Harga Hemat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak aneka promo Alfamart yang bisa dimanfaatkan hari ini Kamis 23 Desember 2021.

Adapun promo-promo Alfamart yang bisa dinikmati mulai dari dunia si kecil, Nutrisi si kecil, promo serba, serba gratis, suka hemat (susu kaleng hemat), produk spesial mingguan (PSM), sawer extra murah, nutrifood fair, susu hebat, snack fair, biscuits fair, serbu, festival beras murah, personal care, cashback special Member, shopeepay murah, dan masih banyak lagi.

Saat ini tersedia banyak promo yang dapat menjadi referensi belanja hemat pada Alfamart diantaranya

Ada berbagai diskon untuk beragam produk mulai dari kebutuhan dapur, produk perawatan, sanitari, makanan hingga minuman.

Inilah beragam promo dan diskon yang ditawarkan Alfamart dirangkum Tribunpontianak.co.id, Rabu 22 Desember 2021:

(Update Informasi Promo Alfamart)

• PROMO INDOMARET Terbaru 23 Desember 2021, Banyak Diskon Deterjen Susu & Snack Beli 2 Lebih Hemat

Chocolate Fair

Life is short, make it sweet like candies"

Buat manis Hari Ibu kali ini dengan berikan sesuatu yang manis untuk Ibu tercinta dari aneka produk Chocolate & Candy Fair berikut ini.

Yang pasti sudah tersedia di Alfamart dan Alfagift juga lho.