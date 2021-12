KUMPULAN UCAPAN Natal Terbaru 2021, Gratis Download Gambar Ucapan Selamat Natal untuk Kartu Natal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Raya Natal 2021 tinggal menghitung hari.

Tepat 25 Desember 2021 umat Kristiani akan merayakan Hari Raya Natal.

Bagi Anda yang merayakan meriahkan momentum Natal dengan saling berbagi dan mengasihi.

Pada artikel ini akan dilengkapi sejumlah kata-kata mutiara untuk Natal dan Tahun Baru yang cocok dikirim pada keluarga, sahabat dan kerabat.

Selain kata-kata mutiara, terdapat juga gambar ucapan selamat natal.

Ucapan Natal dan Tahun Baru dalam Bahasa Inggris dan Tejemahan:

#1 I wish you the unconditional love of God in all the dreams of your heart and your everyday prayers. Merry Christmas!

Semoga kamu mendapatkan kasih Tuhan yang tak bersyarat dalam semua mimpi dan doa-doamu. Selamat Natal!

#2 From Home to home, and heart to heart, from one place to another. The warmth and joy of Christmas, brings us closer to each other. Merry Christmas!