Jelang Tahun Baru, SUPER AIR JET Buka Rute Jakarta-Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hi milenial, sebelum mengisi rute baru, ayo kenali dan terbang di rute baru.

SUPER AIR JET memperkenalkan destinasi baru SUPER Favorit perdana di Pulau Kalimantan dengan terbang langsung ke PONTIANAK melalui Bandar Udara Internasional Supadio di Kubu Raya (PNK) dari destinasi SUPER Favorit JAKARTA melalui Terminal 2D Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang Banten (CGK). Sudah kangen terbang, kan?

Penerbangan pertama ini mulai dilayani 22 Desember 2021, frekuensi terbang 7 kali dalam sepekan atau 1 kali setiap hari. Jadwalnya sangat pas buat kawula muda.

Adapun Rute yakni:

* Jakarta – Pontianak (IU-680) 12.30 WIB (keberangkatan) dan 14.05 WIB (kedatangan)

* Pontianak – Jakarta (IU-681) 14.45 WIB (keberangkatan) dan 16.15 WIB (kedatangan)

Untuk Hari ini, Rabu 22 Desember 2021SUPER AIR JET menerbangkan dengan tingkat keterisian rute Jakarta – Pontianak 180 tamu dan Pontianak – Jakarta 180 tamu.

SUPER AIR JET beroperasi dengan terbang SUPER Nyaman menggunakan Airbus 320-200 berkapasitas 180 kursi kelas ekonomi.

Yuk, bergegas untuk persiapkan perjalananmu dengan terbang dari sekarang. Jakarta – Pontianak – Jakarta dikenal sebagai rute SUPER Populer karena memiliki potensi pasar tinggi serta ramai peminat jalur udara sesuai kebutuhan para pelancong kekinian.

Penawaran terbaik bertarif SUPER Hemat sekali jalan dari Jakarta ke Pontianak dan Pontianak ke Jakarta mulai dari Rp 518.500.

SUPER AIR JET semakin optimis mengakomodir permintan penerbangan serta tetap fokus menyasar pasar kalangan muda mudi, sesuai sesuai visi: To empower the next generation to reach new heights “turut membangun generasi muda untuk menembus ketinggian baru”.

Semarak terbang ke Pontianak dinilai mampu menggugah minat travelers serta meyakinkan bahwa terbang itu sehat, aman dan menyenangkan.

Dalam mempermudah perjalanan yang disesuaikan dengan persyaratan/ ketentuan dokumen kesehatan, SUPER AIR JET telah bekerjasama dengan fasilitas kesehatan.

Setiap calon tamu super (sebutan penumpang SUPER AIR JET) dapat melakukan uji kesehatan RDT-ANTIGEN Rp 35.000 kerjasama fasilitas kesehatan keberangkatan dari Jabodetabek; RT-PCR Rp 195.000 keberangkatan dari Jabodetabek dan RTPCR 225.000 jika berangkat dari Pontianak.

Tarif terjangkau uji kesehatan tersebut, sejalan pelaksanaan terbang SUPER Sehat, bahwa semua awak pesawat (Super Crew) dan tamu super wajib menjalani uji kesehatan Covid-19 sebagaimana yang ditetapkan dengan hasil negatif.

Terpenting lagi, penerbangan dijalankan menurut standar operasional prosedur dan protokol kesehatan ketat.

SUPER AIR JET mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, meliputi regulator, pengelola bandar udara: PT Angkasa Pura 2 Cabang Soekarno-Hatta dan Supadio, pengatur lalu lintas udara: AirNav Indoensia, lembaga lainnya yang terkait atas kerjasama, koordinasi selama ini.

Selanjutnya, sinergitas dapat terjalin dengan baik, sehingga penerbangan perdana saat ini dan operasional mendatang tetap berjalan lancar.

Kenapa Harus Terbang dengan SUPER AIR JET?

SUPER Ekstra: cuma-cuma (gratis) 20kg dapat mengakomodir barang bawaan atau bagasi di setiap penerbangan. Masih suka merasa bosan saat di udara? Tidak perlu khawatir, SUPER Entertainment akan memanjakan melalui hiburan gratis yang diakses dari handphone.

Nonton film sepuasnya, main games, baca e-magazine, cari referensi lifestyle, lihat-lihat vlogger, mengikuti podcast dan konten menarik lainnya.

SUPER AIR JET yang mengusung konsep sesuai tren kekinian telah mempelajari kebiasaan utama kalangan muda-mudi yaitu salah satunya tak lepas dari handphone.

Akhirnya, SUPER AIR JET menyesuaikan dengan hiburan di udara dan di darat, sehingga setiap tamu super tetap bisa beraktivitas menggunakan smartphone masing-masing untuk memanjakan diri melalui hiburan gratis.

Harapan terpenting ialah, pengalaman selama penerbangan tetap terjaga, asyik, seru dan menyenangkan.

Kenali Destinasi SUPER Favorit PONTIANAK Sungai Kapuas terpanjang di Indonesia (hingga 1.143 Km) mengaliri 5 kawasan, salah satunya Pontianak.

Ketika menjelajahi kota ini, beragam cara menikmati Sunga Kapuas, misalnya pemandangan malam harinya sungguh mengagumkan sembari minum kopi.

Bagi penikmat kopi, Pontianak populer dengan predikat “kopi”. Yakin nggak pengen ke Pontianak? Disinilah dijumpai satu kawasan yang semuanya berjejer warung kopi, terutama terletak di Jl Gajah Mada kota Pontianak.

Memiliki ikon Tugu Khatulistiwa, inilah alasan Pontianak merupakan satu satunya kota yang berada tepat di titik khatulistiwa yang membelah bumi utara dan selatan. Kendati di dunia ada 12 negara yang di lalui oleh garis Khatulistiwa, namun Pontianak sungguh istimewa.

Produk unggulan yang paling terkenal ialah lidah buaya dengan berbagai olahannya mulai dari jelly, coklat hingga keripik dan lainnya.